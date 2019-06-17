وقوع زلزال في الصين بالقرب من حدود كوريا الشمالية

أعلن مركز الزلازل الصيني أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 1.3 درجة مساء اليوم في إقليم مقاطعة جيلين الصينية على الحدود مع كوريا الديمقراطية، وربما تكون ناتجة عن انفجار.

ووفقا لمعلومات المركز، تم تسجيل النشاط الزلزالي على سطح الأرض، ويقع مركز الزلزال في منطقة مدينة هونتشون في منطقة يانبيان الكورية ذاتية الحكم.

وسجلت الهزات الأرضية في الساعة 19.38 بالتوقيت المحلي (14.38 بتوقيت موسكو) في المنطقة.

وربما يكون سبب الزلزال انفجار، وفقا للمركز.

ووقعت الهزات الأرضية على بعد 10 كيلومترات فقط من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 229 ألف نسمة، والمسافة من مركز الزلزال إلى الحدود الروسية حوال 50 كيلومتر فقط.

ولم يتوفر بعد تفاصيل أخرى، ولكن تبين الخريطة أنه يوجد في المنطقة التي سجلت فيها الهزات الأرضية سكك حديدية.