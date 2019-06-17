الهند: الإمارات تؤكد إمدادنا بالنفط وغاز البترول المسال رغم هجوم الناقلات

قال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، اليوم الاثنين، إن سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أكد للهند استمرار إمدادات النفط وغاز البترول المسال رغم التوترات في مضيق هرمز.

وأضاف أنه ناقش التعاون بين الهند والإمارات العربية المتحدة خلال محادثة هاتفية مع الجابر، بحسب وكالة "رويترز".

وأثار هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات، إذ أن خمس النفط العالمي يمر عبر مضيق هرمز

وتعرضت ناقلتا نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم 15 يونيو/ حزيران، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، 15 يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة.