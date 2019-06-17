مؤسس هواوي يقارن بين شركته وطائرة تالفة

صرح رئيس الشركة على التلفزيون المركزي في الصين أنه سيتم تقليص الإنتاج في العام 2019-2020 وستنخفض إيراداتنا بمقدار 30 مليارد دولار عما كان متوقعا سابقا.

وقارن شينجفي بتصريحاته بين شركة "هواوي" وطائرة تالفة.

تم حظر معدات اتصالات "هواوي" في الولايات المتحدة منذ عام 2012.

وتمت إضافة شركة "هواوي" إلى قائمة كيانات الأمن والسلامة، التابعة لوزارة التجارة الأمريكية في 15 مايو/أيار، وذلك بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر "هواوي" رسميا من شبكات الاتصالات الأمريكية.

ثم أعلنت وزارة التجارة الأمريكية منح الشركات مهلة 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، وكانت "غوغل" قد ذكرت أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف "هواوي" الذكية الحالية، التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره "غوغل"، في الوقت نفسه، فإنه بعد بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف "هواوي" الاستفادة من خدمات "غوغل" الرقمية الأخرى، مثل "غوغل مابس" للخرائط و"جي ميل" للبريد الإلكتروني، وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.