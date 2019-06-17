نيويورك و"ليلة الرعب" وموسكو بنصفها المضيء... أشهر 4 حوادث في العالم لانقطاع التيار الكهربائي

حرم عطل كبير في نظام إمدادات الطاقة كلا من الأرجنتين وأوروغواي من الكهرباء، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض أنحاء البرازيل وباراغواي.

تسبب خلل كبير في نظام التوصيل الكهربائي في إبقاء الأرجنتين وأوروغواي دون كهرباء، في 16 يونيو/ حزيران.

حادث انقطاع التيار الكهربائي في هذين البلدين أعاد للواجهة ذكريات أكبر حوادث انقطاع للتيار الكهربائي التي أصابت عدد من الدول في العالم في التاريخ.



موسكو مظلمة في الجنوب ومضيئة في الشمال © Sputnik . Artem Kreminsky الروس يصنعون الوقود النووي بمساعدة التيار الكهربائي

تعرضت المحطة الفرعية المعروفة "تشاغينو" التي تحمل الرقم 510، في 23 مايو/ أيار 2005، لحريق صغير أصاب أحد محولاتها الستة، ليتم إطفاء الحريق بعد تحويل إنتاج الطاقة على المحولات الخمسة الباقية.

لتشتعل النيران في أربعة محولات في ليلة اليوم التالي، الأمر الذي أدى لإيقاف تشغيل المحول الوحيد الذي بقي صالحا للعمل، ولم يتمكن من إمداد الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية الشرقية لموسكو.

لينهار في صباح 25 مايو/ أيار آخر محول في المحطة لعدم قدرته على تحمل العبء، الأمر الذي أدى لحدوث انقطاع كبير للطاقة الكهربائية أصاب أماكن كثيرة من جنوب موسكو، ليعيش جنوب العاصمة حالة من الظلام في الوقت الذي كان فيه النور يعم شمال العاصمة.

لتصيب حالة من الشلل الشبه كلي الكثير من المرافق والمنشآت الصناعية وعددا كبير من قطاعات البنية التحتية، ليتضرر حوالي 3 ملايين شخص جراء هذا الانقطاع بالإضافة لخسائر قدرت بحوالي مليار و 7 مليون روبل.

ليصبح أكبر حادثة لإنقطاع التيار الكهربائي في تاريخ روسيا ، وليترك بصمة في ذاكرة سكان المدينة.

56 مليون إيطالي بلا كهرباء بسبب شجرة

في 28 سبتمبر/أيلول 2003 تسبب وقوع شجرة في شبه جزيرة أبنين الإيطالية الى قطع التيار الكهربائي عنها بشكل كامل.

الحادث وقع في الثالثة صباحا بتوقيت المنطقة الأمر الذي أدى لقطع التيار الكهربائي الذي يمتد من سويسرا الى إيطاليا الأمر الذي أدى لزيادة في تحمل الضغط على خط آخر بنسبة وصلت لـ110 في المئة ليتعطل بعد 20 دقيقة ولتنقطع الكهرباء في جميع الخطوط الممتدة الى إيطاليا من فرنسا والنمسا وسلوفينيا، بسبب الحمل الزائد ، الأمر الذي تسبب بفشل عمل المولدات الكهربائية في شمال إيطاليا نتيجة للضغط الزائد.

ليتم إيقاف حوالي 110 قطار عن العمل وعلى متنها أكثر من 30 ألف مسافر، لتعتبر أكبر حادثة لإنقطاع التيار الكهربائي في تاريخ إيطاليا ولتترك حوالي 56 مليون إيطالي دون كهرباء لتستعاد امدادات الطاقة بعد 16 ساعة من الحادث.

إعصار يحول ريو دي جانييرو وسان باولو إلى مدن ظلام © Sputnik . Eva Maria Uzcategui استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء فنزويلا بشكل كامل

تسبب إعصار في 10 نوفمبر/كانون الاول من العام 2009، ضرب محطة الطاقة الكهرومائية في إيتايبو الى قطع الكهرباء عن كل من سان باولو وريو دي جانيرو ليعيش حوالي 60 مليون مواطن في الظلام.

المحطة التي تعتبر الثانية في العالم من حيث الحجم ،توفر 20 في المئة من احتياجات البرازيل من الطاقة بالإضافة لتزويد البارغواي بـ90 في المئة من حاجتها مما أدى لتحويل الباراغواي الى دولة مظلمة.



نيويورك تعيش "ليلة الرعب"

يعتبر تاريخ 13 يوليو/1977 تموز من الأيام التي لاتزال عالقة في أذهان سكان المدينة المليونية، التي تعرضت لعاصفة رعدية أدت لقطع التيار الكهربائي نتيجة للبرق الذي ضرب أحد خطوط الكهرباء، لتعيش المدينة ليوم كامل ليلة مظلمة.

وترافق ذلك مع طقس حار لم تعهده المدينة بالإضافة لأزمة مالية الامر الذي سهل انتشار الشغب وعمليات السرقة.

لتهاجم عصابات من الأحياء الفقيرة عددا من الأحياء الغنية مستغلة إنقطاع التيار الكهربائي، لتقبض الشرطة على 3700 شخص، وقدرت خسائر المدينة نتيجة لحالات السرقة والتخريب بحوالي مليار دولار.

وتكلفت بلدية المدينة 9 مليون دولار ذهب منها 5 مليون للضرائب و 4 مليون كرواتب دفعت لرجال الشرطة و الإطفاء لعملهم الإضافي.

في الوقت الذي فقدت فيه بورصة نيويورك 20 مليون دولار بسبب انقطاع التيار، كما وتم نهب أكثر من 2000 متجر.