موغيريني: التزامنا بالاتفاق النووي مع إيران بناء على تقارير موثوقة

أكد الاتحاد الأوروبي، استمرار التزامه بالاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، مؤكدا حرصه على استفادة طهران من الآلية المالية الأوروبية، التي تجنبها العقوبات الأمريكية.