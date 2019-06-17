بومبيو يناقش الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان مع قيادة الناتو

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، بحث الوضع حول الهجوم على ناقلتي النفط في خليح عمان مع قيادة حلف الناتو وعدة دول.

واشنطن- سبوتنيك . وقالت أورتاغوس للصحفيين: "أجرى (بومبيو) خلال عطلة نهاية الأسبوع… مباحثات عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف الناتو، وعضو في المكتب السياسي (للحزب الشيوعي) الصيني، ووزراء خارجية سنغافورة والكويت وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وكوريا الجنوبية".

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.