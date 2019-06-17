الجيش الأمريكي ينشر صورا جديدة للهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

نشر الجيش الأمريكي صورا جديدة، يقول إنها لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية، تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم 13 يونيو / حزيران.

وتتهم واشنطن إيران بالضلوع في الهجوم، الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، بحسب وكالة "رويترز".

في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت المحلي ، اقترب زورق دورية للحرس الثوري الإيراني طراز (Gashti) من الناقلة كوكوكا كورايجس تمت ملاحظته وتسجيله وهو يزيل الألغام المنفجرة وغير المنفجرة من كوكوكا كورايجس..#سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/W6raTBhl4g — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2019

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان يشرح الصور، أن إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر، مشيرة إلى المهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.