ترامب يطلب الكشف عن مصدر خبر محاولة أمريكا اختراق نظام الطاقة الروسي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من صحيفة "نيويورك تايمز" الكشف عن مصدرها الذي أعلن سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت اختراق أنظمة الطاقة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على "تويتر": "في صحيفة نيويورك تايمز، قصة الهجمات الأمريكية على شبكة الطاقة الروسية هي أخبار كاذبة، ونيويورك تايمز الذي فقدت مكانتها تعرف ذلك. يجب أن يكشفوا فورا عن مصادرهم، إذا كان هناك بالحقيقة مصادر، لا أشك بأن هذه الأخبار وهمية ".

The story in the @nytimes about the U.S. escalating attacks on Russia’s power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت في وقت سابق، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية بذلت محاولات لإدخال برامج ضارة في أنظمة الطاقة في روسيا.

وفند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعاءات الصحيفة، ووصف أصحابها بأنهم "أعداء الشعب"، وأشار إلى أن نشر مثل هذه المنشورات "أخبار كاذبة" هو بمثابة "خيانة فعلية لصحيفة عظيمة".

وقالت الصحيفة على حسابها على تويتر: "إلقاء تهمة الخيانة على الصحافة أمر خطير. ونحن كنا قد وصفنا المقال للحكومة قبل نشره. وكما يلاحظ من مقالنا، ممثلو الأمن القومي للرئيس ترامب قالوا إنه لا توجد مخاوف بسبب تفاصيل المقال.