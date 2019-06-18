روحاني: أمريكا لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم

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روحاني: أمريكا لن تنجح في عزل إيران وقطع علاقاتها التجارية مع العالم

يتبع…