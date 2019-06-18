إطلاق صافرات الإنذار في بلدة ديشون شمالي إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار في بلدة "ديشون" شمالي إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" بيانا للجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي انطلقت في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية، كانت "إنذارا كاذبا".

وشهدت الأيام الماضية، إطلاق الجيش الإسرائيلي صافرات إنذار عديدة، كان آخرها يوم الخميس في مستوطنة سيدروت الإسرائيلية.

وأفادت القناة العبرية الـ "13"، بأن صاروخا أطلق مساء اليوم الخميس، من قطاع غزة، وسقط على مستوطنة سيدروت المحاذية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات تذكر.

ونقلت القناة العبرية على لسان عدد من المستوطنين في "سيدروت" القريبة من قطاع غزة، أن الصاروخ استهدف منزلا، دون وقوع إصابات تذكر، وبأن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الجنوب، من بينها مستعمرة شعار هنيغيف، في أعقاب إطلاق صاروخ من قطاع غزة.

كما اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية قبل أيام صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.