إيران تعلق على وفاة محمد مرسي

وحسب وكالة " تسنيم " الإيرانية، فقد أعرب موسوي، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لوفاة محمد مرسي المنبثق عن أول انتخابات شعبية كبيرة بعد انتصار الحركة الشعبية في مصر".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم وجهات نظر الشعب المصري العظيم وتقدم التعازي بوفاة الدكتور محمد مرسي إلى عائلته وذويه والشعب في مصر وتسأل الباري أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، والمزيد من النجاح للشعب المصري".

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، يوم أمس الاثنين، عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته. وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على أثرها، فيما أعلنت وسائل إعلام عربية وغربية، أنه تم دفن مرسي بمقبرة شرقي القاهرة بحضور أسرته ومحاميه ووسط تعزيزات أمنية شديدة.