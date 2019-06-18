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13:37 18 يونيو/ حزيران 2019
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    رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني

    شمخاني يطالب الدول المستقلة بالتصدي لـ"وحش الإرهاب الاقتصادي" الأمريكي

    badrnews
    العالم
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    طالب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، الدول المستقلة في العالم باتخاذ آليات متعددة الأطراف لمواجهة وحش الإرهاب الاقتصادي وهيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي.

    ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن شمخاني قوله إن "الحرب الحديثة تتضمن جوانب وتبعات أخطر بكثير من الحرب العسكرية، فبدلا من أن تؤدي تنمية العلم والتقنية إلى سلام الشعوب ورفاهيتها، فإنها أدت الى زيادة التهديدات الحديثة".

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    © Sputnik . Valeriy Melnikov
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    وتابع: "هذه الحرب الحديثة لا حدود برية وجوية وبحرية لها. إذ أن فايروس برمجي يمكنه أن يفعل فعل قنبلة نووية. وعلى سبيل المثال، استخدمت أمريكا والكيان الصهيوني قبل عقد من الزمان، فيروس ستوكس نت ضد المنشآت النووية الإيرانية".

    ووصف شمخاني أمريكا في عهد دونالد ترامب بأنها الأكثر إثارة للحروب طيلة تاريخ هذا البلد.

    وتابع: "أمريكا زعزعت أمن النظام الدولي من خلال تفردها والحظر العابر للحدود، فيما تستغل النظام المالي والمصرفي والشبكات المالية الدولية كسلاح للهجوم على الدول المستقلة من أجل الهيمنة عليها، إذ تحولت وزارة الخزانة الأمريكية إلى وزارة للحرب".

    ولفت إلى أنه "لا يمكن إطلاق أي عنوان على هذا السلوك الأمريكي سوى الإرهاب الاقتصادي. فأمريكا وإضافة الى انتهاجها سياسة الإطاحة بالدول التي لا تسير في ركبها، فإنها تريد من خلال اعتماد الإرهاب الاقتصادي وفرض أنواع الحظر، أن تفرض إملاءاتها على جميع دول العالم".

    ودعا شمخاني دول العالم المستقلة إلى "إيجاد آليات متعددة الأطراف لمواجهة هذا الوحش وإيقافه، وأن يكسروا هيمنة أمريكا على النظام المالي العالمي خلال فترة متوسطة الأمد".

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