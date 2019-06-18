قائد في حلف الأطلسي: أمريكا وتركيا لا تزالان في حوار حول منظومة "إس-400" وطائرات "إف-35"

قال قائد في حلف شمال الأطلسي إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ونظيره التركي خلوصي أكار ما زالا على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء منظومة دفاعية جوية روسية، وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في بروكسل الأسبوع المقبل".

وأكد الجنرال الأمريكي تود وولترز، أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ما زالت "قوية بشكل تام وإيجابي"، وذلك على الرغم من قرار واشنطن إلغاء بيع المقاتلات من طراز إف-35 لتركيا، إذا مضت قدما في شراء منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية، وفقا لـ"رويترز".

وقال وولترز في معرض باريس الجوي، "لن نضع هذين الشيئين في مكان واحد.. منظومة إس-400 وطائرات إف-35 ".

وأضاف: "أعرف أنه سيكون هناك مواصلة للحوار للعمل على تفاصيل بين الوزير أكار والوزير شاناهان. في واقع الأمر قد تكون هناك فرصة للقاء الأسبوع المقبل خلال الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي".

وقالت تركيا حول العقوبات الأمريكية المحتملة: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة".

وشدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: "عازمون على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته"، مؤكدا: "لن نتراجع إطلاقا عن منظومة إس-400 الروسية".

​وهددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35"، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية.