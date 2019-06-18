وزير الدفاع التركي يوجه رسالة إلى نظيره الأمريكي بشأن منظومة إس 400

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أهمية مواصلة الحوار بين البلدين، لإيجاد حل مناسب للمشاكل، كما أعرب عن استياءه من الرسالة الأمريكية حول شراء تركيا لمنظومة صواريخ أس-400 من روسيا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، إن "الوزير خلوصي أكار أرسل رسالة لنظيره الأمريكي باتريك شاناهان"، موضحا أنه "تم في الرسالة إعادة التأكيد على الاستياء من الأسلوب المستخدم في رسالة شناهان والذي لا ينسجم مع روح التحالف".

وأضافت وزارة الدفاع التركية: "أكدنا أهمية مواصلة الحوار على أساس الصداقة والاحترام المتبادل و مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل مناسب للمشاكل".

وكان قائد في حلف شمال الأطلسي، الجنرال الأمريكي تود وولترز، إن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان ونظيره التركي خلوصي أكار ما زالا على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء منظومة دفاعية جوية روسية، وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في بروكسل الأسبوع المقبل".

​وهددت واشنطن، بفرض عقوبات على تركيا ووقف صفقة طائرات "إف 35"، إذا حصلت أنقرة على المنظومة الدفاعية الروسية، فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن روسيا ستبدأ إرسال أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.