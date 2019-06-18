أهداف وهمية على شكل "إس-300" و"سو-30" وغيرها من الأسلحة الروسية في فيتنام (صور)

ووفقا لموقع "vietbao.vn"، فإن هذه الأهداف مخصصة لكي تصبح طعما لصواريخ العدو وقنابله.

وأشار الموقع إلى أنه لدى فيتنام بالفعل خبرة واسعة النطاف في استخدام الأهداف الوهمية. حيث استخدمت نماذج من المنظومة السوفيتية "سي-75" أثناء صد الهجوم الأمريكي لتضليل الاستطلاع الجوي من قبل القوات الجوية الأمريكية.

وقامت الشركة المصنعة " Z176" من انتاج أنظمة دفاع جوي قابلة للنفخ ومقاتلات ودبابات خفيفة للغاية (حوالي 30 كغ قبل النفخ). ويتم نفخها للووصول إلى الحجم الحقيقي للسلاح خلال 5 دقائق فقط، ومن الصعب جدا التمييز بينها وبين الأهداف الحقيقية من على مسافة 100 متر.

ولن تتوقف وزارة الدفاع عند هذا الحد فقط، بل تخطط لإنتاج أهداف للمقاتلات من طراز "سو-22" ومن القاذفة "سي-125-2تي إم" ومحطات رادار مختلفة.

والجدير بالذكر أن روسيا أيضا تولي اهتماما كبيرا في انتاج الأهداف الوهمية، حيث عرضت في المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"، ولأول مرة، هدفا وهميا على شكل منظومة "تور-إم2دي تي".