اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6.4 درجة

أصدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بيانا تحذيريا من حدوث تسونامي، بعد وقوع زلزال قوي في أرخبيل اليابان.

نقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو باليابان.

وقالت إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.

JUST IN: A magnitude 6.8 earthquake has hit off the northwest coast of Japan and a tsunami advisory has been issued, local media reports pic.twitter.com/ui29EkOMqk — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 18, 2019

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية نصائح حول تسونامي لبعض المناطق الساحلية في اليابان.