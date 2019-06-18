الزلزال الذي ضرب شمال اليابان لم يحدث أضرارا في محطة الطاقة النووية

وفقا للوكالة، لم يكن للزلزال تأثير على محطة الطاقة النووية في فوكوشيما، حيث وقع الحادث في عام 2011 بسبب الزلزال والتسونامي

وكانت قوة الهزات الارتدادية في نيجاتا هذه المرة ست من أصل سبع نقاط على النطاق الياباني.

ووفقا للوكالة تقوم السلطات اليابانية حاليا بإجلاء سكان المنطقة الساحلية شمالي البلاد.

وحذرت دوائر الأنواء الجويه اليابانية السكان من الاقتراب من الشواطئ، بسبب ارتفاع تسونامي حوالي متر.

يذكر أن زلزالا وتسونامي ضربا اليابان عام 2011، يعدا الأعنف فى تاريخ اليابان منذ بدء توثيق سجلات الزلازل قبل 140 عاما، حيث سبق هذا الزلزال بيومين زلزال هونشو في ذات الموقع تقريبًا وبقوة 7 على مقياس ريختر.