ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني وسيكون لنا لقاء خلال قمة العشرين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وصفه بأنه "جيد جدا"، مشيرا إلى أنه سيلتقي بالأخير خلال قمة العشرين المقبلة في اليابان.

قال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، "أجريت اتصالا هاتفيا جيدا جدا مع الرئيس الصيني شي. وسيكون لدينا لقاء ممتد خلال قمة العشرين في اليابان، وسيبدأ فريقانا المحادثات قبل اللقاء".

هذا وقال ترامب مرارا، إنه يتوقع أن يجتمع مع نظيره الصيني أثناء قمة مجموعة العشرين لبحث النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأعلن المندوب الدائم للصين في فرع الأمم المتحدة في جنبف، تشينغ سيوي، سابقا، أن بلاده تعول على تسوية الخلافات مع الولايات المتحدة عن طريق التفاوض، لكنها مستعدة للقتال حتى النهاية في حالة الحرب التجارية.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو مستعدة للاتفاق على تنظيم اجتماع للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، لكن لا توجد إشارات من الولايات المتحدة حول هذا الموضوع حتى الآن.

هذا وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو/ حزيران، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام.

وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.