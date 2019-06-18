نتنياهو: لقاء مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي "تاريخي"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللقاء المزمع عقده الأسبوع المقبل بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي، في القدس، بـ"التاريخي وغير المسبوق"، مؤكدا أن هذه القمة هامة جدا لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

القدس — سبوتنيك . قال نتنياهو في تصريحات صحافية، مساء اليوم الثلاثاء، "في بداية الأسبوع القادم سيعقد في أورشليم لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي".

وأضاف نتنياهو "هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".

وأردف "هناك أهمية لهذا اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الدولتين العظميين في دولة إسرائيل وهذا يدل ألف دليل على مكانة إسرائيل الحالية على الساحة الدولية".