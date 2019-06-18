البنتاغون يخصص 250 مليون دولار لتدريب وتجهيز العسكريين الأوكرانيين

وسيتم تخصيص هذه الموارد المالية لدعم البرامج الراهنة لإعداد الجيش الأوكراني، بما في ذلك تقديم المساعدة للبحرية الأوكرانية، وكذلك القوات الخاصة.
وستشمل المساعدة "بنادق القناصة وقاذفات القنابل والرادارات المضادة للصواريخ، [أجهزة] القيادة والسيطرة، وأجهزة للكشف عن الإسكات الراداري وضمان الاتصالات الآمنة و [أجهزة لتغطية] تحركات العسكريين وأجهزة الرؤية الليلية والإمدادات الطبية".
وفقا للوزارة، مع مراعاة حزمة التمويل الجديدة ، فإن إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ عام 2014 سيصل إلى 1.5 مليار دولار.
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