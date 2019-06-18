أمريكا تكشف عن تبادل العديد من الرسائل مع إيران

كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أن بلاده تبادلت "العديد من الرسائل مع إيران".

وبحسب "رويترز" قال بومبيو إن أمريكا تريد "ردع العدوان ولا تريد الحرب".

وأضاف الوزير الأمريكي: "الجنود من الجيش والبحرية مستعدون للرد على أي تهديد تمثله إيران".

وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي النفط ونشرت سلسلة من الصور زعمت أنها أظهرت زورقا للحرس الثوري الإيراني أثناء إزالة لغم لم ينفجر من ناقلة النفط اليابانية التي تعرضت للهجوم في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وأعلن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمس الاثنين نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لأغراض وصفها بأنها دفاعية متعللا بمخاوف من تهديد إيراني.

Video recorded by U.S aircraft of an IRGC Gashti-class patrol boat removing an unexploded limpet mine from M/T Kokuka Courageous. Courageous suffered an explosion while in #GulfofOman. Her 21 crew members were rescued by #USNavy destroyer #USSBainbridge. https://t.co/YpiEUALHWj pic.twitter.com/rjWKJN0qcf — U.S. Navy (@USNavy) June 14, 2019

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ قرار إدارة ترامب العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب إنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ أن أصبح رئيسا لها.

وقال "إذا نظرت في الخطاب الحالي مقارنة بما كان عليه في الوقت الذي أبرموا فيه الاتفاق (النووي الإيراني في 2015)، حين كان (الخطاب) السائد هو 'الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، سندمر أمريكا، سنقتل أمريكا'، لم أعد أسمع هذا كثيرا الآن". وأضاف "ولا أتوقع أن أسمعه".