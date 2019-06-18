فرنسا وألمانيا بصدد التخلي عن استخدام الفحم لتوليد الكهرباء

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد الطاقة، ماروش شيفتشوفيتش، اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية، تخطط بالفعل للتخلي عن استخدام الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية

بروكسل — سبوتنيك . وقال شيفتشوفيتش خلال مؤتمر صحفي: "دور الفحم يتلاشى تدريجيا. المزيد من دول الاتحاد الأوروبي تتحدث، على وجه التحديد، عن متى يريدون التوقف عن استخدام الفحم".

يذكر أن فرنسا تخطط لوقف استخدام الفحم بحلول عام 2022 وإيطاليا وإيرلندا بحلول عام 2025 والدنمارك وإسبانيا وهولندا والبرتغال وفنلندا بحلول عام 2030.

وتهدف المفوضية الأوروبية تقليل انبعاثات المواد الضارة في الجو.

يشار إلى أن خلال السنوات الماضية عملت الحكومات على استغلال المصادر الطبيعية لتوليد الطاقة الكهربائية وعلى رأسها الطاقة الشمسية.