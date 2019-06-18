بومبيو: سنواصل الضغط على إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران، مشددا على أن الجنود الأمريكان مستعدون للرد على أي تهديد إيراني.

القاهرة — سبوتنيك. قال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، "سنستمر في الضغط على الجمهورية الإسلامية. علينا الاستمرار حتى نقنع إيران أنه ليس من مصلحتها الاستمرار بهذا الأسلوب".

وأوضح "هدفنا منذ تولي الإدارة إقناع النظام الإيراني أن لا يمضي في برنامجه النووي وكذلك الصواريخ الباليسيتة لذلك وضعنا حملة ضغوطات مستمرة منذ سنة وبضعة أشهر وكانت ناجحة جدا".

وشدد بومبيو على أن "الجنود من الجيش والبحرية مستعدون للرد على أي تهديد تمثله إيران".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بتنفيذ هجمات الخميس الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان وهو ممر حيوي لناقلات النفط. ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.