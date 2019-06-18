أنباء عن إرسال فنزويلا أكثر من 7 أطنان من الذهب سرا إلى أوغندا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن دبلوماسي أجنبي ونواب فنزويليين معارضين، أن فنزويلا قامت في أوائل آذار/ مارس، بتهريب ما لا يقل عن 7,4 طن من الذهب إلى أوغندا بقيمة سوقية أكثر من 300 مليون دولار.

موسكو — سبوتنيك. في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أنه في نيسان/ أبريل، جرى نقل ثمانية أطنان من الذهب من بنك فنزويلا المركزي، ويفترض أنها للبيع في الخارج.

وتشير الصحيفة، إلى أن المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، قال إنه تم نقل الذهب على دفعتين من العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى مطار عنتيبي الدولي بواسطة طائرة روسية مستأجرة. ووفقا للمتحدث، فإن سبائك الذهب كانت موسومة جزئيا بعلامات البنك المركزي لفنزويلي.

وبحسب الصحيفة، فقد تم تسليم الدفعة الأولى في الـ2 من آذار/ مارس بواسطة طائرة "بوينغ 777"، تابعة لشركة الطيران الروسية "نوردوايند"، والثانية بعد ذلك بيومين. وذكر أن الدفعة الثانية تم مصادرتها من قبل الشرطة الأوغندية، في حين ذهبت الدفعة الأولى من خلال شركة تكرير الذهب الأفريقي المحدودة، عقب ذلك جرى تصديرها إلى الشرق الأوسط.

هذا ولم تلق هذه التقارير تأكيدا رسميا.