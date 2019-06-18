ترامب: لم أطلب من شاناهان الانسحاب من الترشح لمنصب وزير الدفاع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه لم يطلب من باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الانسحاب من دائرة الترشيح لمنصب وزير الدفاع.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نشرت تقارير اليوم عن مزاعم محيطة بشاناهان وأسرته تتعلق بالعنف العائلي، بحسب رويترز.

وأبلغ ترامب الصحفيين بأنه سمع بهذه المزاعم للمرة الأولى أمس الاثنين، مضيفا أن إدارته لديها عملية تدقيق جيدة للغاية لمن يقع عليهم اختيارها من المرشحين.

وذكر ترامب أنه سيرشح على الأرجح مارك إسبر ليكون وزيرا الدفاع وذلك بعد ساعات مع تعيينه قائما بأعمال الوزير بدلا من شاناهان.