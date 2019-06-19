واشنطن تعرب عن استعدادها للمساعدة في الحوار بين يريفان وباكو بشأن تسوية النزاع في قرة باغ

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتعزيز الحوار بين أرمينيا وأذربيجان بشأن تسوية نزاع إقليم قرة باغ الجبلي، وجاء ذلك على خلفية المحادثات المقبلة في واشنطن بين وزيري خارجية البلدين.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب بولتون في حسابه على تويتر "أتطلع للقاء وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتشجيع الحوار المستمر بينهما".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "مستعدة للمساعدة في تعزيز السلام في المنطقة".

هذا وفي وقت سابق أعلن، أن وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا إلمار محمدياروف وزغراب مناتساكانيان، اتفقا على عقد اجتماع حول تسوية نزاع قرة باغ في 20 حزيران/يونيو بواشنطن.

يذكر أن الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي، بدأت في شباط / فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ومن ثم وإعلانه في عام 1991 الاستقلال كجمهورية قره باغ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

يذكر أيضا أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.