عدد ضحايا الزلزال في اليابان يرتفع إلى 26 شخصا (فيديو)

نقلت صحيفة يابانية "كيودو" أن عدد ضحايا الزلزال في اليابان ارتفع إلى 26 شخصا، مع إصابة شخص بجروح خطيرة.

وذكرت الوكالة، في وقت سابق، عن وقوع 21 ضحية جراء الزلزال.

A 6.5-magnitude earthquake has occurred in the Sea of Japan pic.twitter.com/erQakDEbel — Hassan (@hassan_rizvi99) June 19, 2019

أصيب 17 شخصا في محافظة ياماغاتا وأربعة أشخاص في محافضة نيغاتا وأربعة آخرون في مياغي وواحد في محافظة إيشيكاوا، ووفقا لخدمة منع الحرائق والكوارث الطبيعية، لم يتم الإبلاغ عن مفقودين.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة الذي وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو باليابان، على عمق 30 كيلومترا.

Japan #Tsunami:



🌊If the offshore slope is gradual, the tsunami will come in looking like a rapidly surging tide that inundates coastal areas



🌊If the transition from deep ocean to shoreline is steep, the wave will arrive as an onrushing wall of water



👉https://t.co/K666JyL3bN pic.twitter.com/pc6N2ApA6h — Laurel Coons 🧬🧬🧬 (@LaurelCoons) June 18, 2019

وشعرت 13 محافظة في اليابان بالهزات الأرضية ووصلت درجة الزلزالة إلى أكثر من 6 درجات في محافظة ياماغاتا حسب المقياس الياباني المؤلف من سبع درجات، ووصلت قوة الزلزال في محافظة نيغاتا إلى 6 درجات، كما تم تسجيل تسونامي وصل إلى 10 سم بالقرب من الساحل.

في الساعات الـ 11 التي مرت منذ وقوع الزلزال، عانت المنطقة من 18 هزة ارتدادية.