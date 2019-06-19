دبلوماسي: الوضع في كوريا تغير وهناك أمل بنزع السلاح النووي بالكامل

أعلن سفير كوريا الجنوبية غون كيم، اليوم الأربعاء، إن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية يعطي الأمل بنزع السلاح النووي الكامل في هذه المنطقة.

وأشار السفير خلال منتدى أوفا الأمني في روسيا، الذي حضره كبار المسؤولين: "حتى وقت قريب كان الوضع متوترا في شبه الجزيرة الكورية".

وقال السفير: "لكن كل شيء تغير، نحن الآن مصدر الأمل، من الواضح أن الوضع لا يزال صعبا. لكن يجب ألا نفقد الأمل في البحث عن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وضمان سلام دائم".

ويعقد منتدى الأمن كل عام وهذا العام يعقد في مدينة أوفا من 18 إلى 20 يونيو/حزيران، أما العام الماضي فتم عقده في سوتشي وشارك فيه ممثلون من 118 دولة، بينهم ممثلون مجالس الأمن ووزراء ورؤساء مراكز الاستخبارات، ويناقش المنتدى كيفية مكافحة التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن الدولي.