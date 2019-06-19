تسجيل
11:07 19 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    إيران: ليس هناك سبب لوقوع حرب بين طهران وواشنطن

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
    انسخ الرابط
    1 0 0

    نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، بأن تقع الحرب بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنه ليس هناك سبب لوقوعها.

    أوفا(روسيا)– سبوتنيك. وقال شمخاني في مقابلة حصرية لوكالة "سبوتنيك": "نعتقد، أنه إذا غادرت أمريكا المنطقة، فلن يكون هنالك أي صدام فيها، وإن السبب في سلسلة انعدام الأمن هو حضور أمريكا والضغط على الشعب الإيراني".

    مجلس التعاون الخليجي
    © AP Photo /
    إيران تكشف الزيارة التي أدت إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي
    وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "يتم اليوم استخدام كل ما هو متاح من إمكانيات في مجال الحرب الناعمة ضد الشعوب المستقلة ويتم استخدام ذلك كوسيلة للتهديد على يد أسوأ المجرمين في العالم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية… وهنا يجب على الحكومات المستقلة، أن تتحد معاً وتستفيد من الإمكانيات الهائلة التي بحوزتها لإيقاف هذا التوجه، وإلا فإن العالم سيصبح أقل أماناً".

    وأكد أن إيران ترد على الاحترام بالاحترام وعلى الاستكبار بالازدراء.

    وأوضح شمخاني أن الوساطة بين إيران وأمريكا ليست مطروحة في الظروف الحالية، وأن واشنطن لا تسعى إلى الوساطة.

    وقال شمخاني: "لقد خرجت أمريكا من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب، ووضعت التزاماتها تحت الأقدام وفرضت عقوبات غير شرعية على إيران.. يجب على أمريكا العودة إلى نقطة البداية و تصحيح أخطائها، وهذه العملية لا تحتاج إلى وساطة".

    وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "هناك شك بأن المنطق والحوار مع الحكومة الأمريكية الحالية لا يلبي الواقع؛ فالحكومة الأمريكية الحالية قدمت نموذجاً لعلاقتها مع الدول الأخرى، حيث أنها لا ترحم حتى حلفائها"، لافتا إلى أن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع ما يصرح به.

    وأكد شمخاني أن بلاده لن تقبل أن يكون الاتفاق النووي ذو اتجاه واحد، مضيفا أن طهران ستقوم بتقليل التزاماتها في إطار الاتفاق خطوة بخطوة.

    وقال شمخاني: "الاتفاق النووي هو معاهدة متعددة الأطراف تجبر كل طرف قام بالتوقيع عليه بالتزامات معينة، وهذه الالتزامات ليست سياسية فحسب ليتحدثوا عن ضرورة بقاء الاتفاق النووي، بل تحتوي على التزامات تنفيذية أيضاً".

    وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "استلزم خذلان العهد من قبل الطرف الأخر بأن يقول الشعب الإيراني كلمته للطرف المخطئ وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متعقلة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل وإذا لزم الأمر فربما نقوم بإجراءات أخرى في إطار المادتين 26 و 36 من الاتفاق النووي".

    وأشار إلى أن بلاده تأمل بأن يفي الآخرون بالتزاماتهم حتى تتمكن الحكومة الإيرانية من تقديم إجابة مقنعة لشعبها حول فوائد الاتفاق على اقتصاد البلاد.

    انظر أيضا:

    إيران: وفاة محمد مرسي "مشبوهة"
    إيران: لن نمدد مهلة الـ60 يوما للتخلي عن بعض التزامات الاتفاق النووي
    إيران تكشف الزيارة التي أدت إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي
    بومبيو: سنواصل الضغط على إيران
    أمريكا تكشف عن تبادل العديد من الرسائل مع إيران
    ميركل: ستكون هناك عواقب إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق النووي
    مصادر أممية: أمريكا تخطط لشن "هجوم تكتيكي" على إيران
    إيران تعلق على وفاة محمد مرسي
    الكلمات الدلالية:
    الحرب الأمريكية الإيرانية, إيران وأمريكا, أخبار التحالف الدولي, أخبار إيران اليوم, أخبار إيران, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يد الصحراء (Mano de Desierto)، نحت في صحراء أتاكاما، تشيلي
    الصحاري التي تمتد يدها للسماء شوقا للمطر
    الإرهاب الاقتصادي
    الولايات المتحدة و"الإرهاب الاقتصادي"
    الصاروخ الحامل سويوز-5/ سويوز-5 لايت
    ما الفرق بين الصاروخين الحاملين "سويوز 5" و"سويوز 5 لايت"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك