وزير النفط الإيراني: أوروبا لا تتعاون في شراء النفط الإيراني

صرح وزير النفط الإيراني بيغن زنغنة أن أوروبا لا تتعاون في شراء النفط من إيران، لافتا إلى أن بعض الجهات تسعى للحصول على معلومات عن آليات بيع النفط الإيراني بحجة نيتها شراؤه.

طهران — سبوتنيك . ونقل التلفزيون الإيراني عن زنغنة، صباح اليوم الأربعاء، أن "الأوروبيين لا يتعاونون معنا في شراء النفط الإيراني".

وأضاف الوزير: "بعض الجهات تسعى للحصول على معلومات عن آليات بيعنا للنفط بحجة نيتها شراء النفط الإيراني، ونحن على علم بذلك".

يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت، في العام السابق، من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.