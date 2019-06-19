العراق يوضح أسباب غياب "علمه" عن لقاء رسمي في إيران

وأعلن مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي أنه بالفعل خلال مراسم الاستقبال كان العلم الإيراني فقط الموجود، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف بيان مجلس النواب: "بخصوص ماجرى بالأمس الثلاثاء من مراسيم إستقبال وزير خارجية إيران جواد ظريف لوفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزارة الخارجية الإيراني، تم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد".

وأضاف أن "التوضيح تضمن هو أن البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود علم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".

وتابع أن "العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني".