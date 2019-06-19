الجيش الأمريكي يعلن جمع بصمات من الناقلة اليابانية تتيح بناء قضية جنائية

قال قائد بالجيش الأمريكي إن تقييم القيادة المركزية للهجوم الذي لحق بناقلة النفط اليابانية يشير لأنه ناتج عن لغم بحري.

وأكد على أن "الألغام المستخدمة في الهجوم على ناقلات النفط تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية جري الكشف عنها".

يتبع….