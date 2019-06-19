أمريكا: الألغام المستخدمة في حادثة خليج عمان تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية

قال قائد بالبحرية الأمريكية إن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الخميس الماضي، يرجح أنه ناتج عن لغم بحري.

القاهرة- سبوتنيك. وأشار الجنرال شون كيدو، القائد بالبحرية الأمريكية، إلى أن "الألغام المستخدمة في الهجوم تحمل تشابها صارخا مع ألغام إيرانية جرى الكشف عنها ".

وأضاف في تصريحات للصحفيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية قرب ميناء الفجيرة بالإمارات، إن "تقييم القيادة المركزية للبحرية يشير إلى أن الهجوم والضرر الذي لحق بالناقلة كوكوكا وقعا نتيجة للغم بحري".

وأضاف القائد الأمريكي: "اللغم زرع أعلى خط الماء بالناقلة والهدف لم يكن إغراقها فيما يبدو، مؤكدا أن "اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية".

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صورا جديدة تقول إنها تثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان الخميس الماضي.

والصورة الجديدة تظهر نفس اللقطات التي ظهرت في وقت سابق في فيديو أبيض وأسود منخفض الجودة أصدره الجيش الأمريكي، غير أن الصور الجديدة تبدو أكثر وضوحًا وملونة، وهي عبارة عن لقطات أخدت من فيديو صور جوا للحادث بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ونشر الجيش الأمريكي صورا، الاثنين الماضي، قال إنها لقوة من الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لاصقا لم ينفجر من ناقلة يابانية، تعرضت لهجوم في خليج عمان.

في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت المحلي ، اقترب زورق دورية للحرس الثوري الإيراني طراز (Gashti) من الناقلة كوكوكا كورايجس تمت ملاحظته وتسجيله وهو يزيل الألغام المنفجرة وغير المنفجرة من كوكوكا كورايجس..#سنتكوم #سنتكام pic.twitter.com/W6raTBhl4g — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 14, 2019

​​وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان يشرح الصور، أن إيران مسؤولة عن الهجوم بناء على أدلة من تسجيل مصور ومصادر، مشيرة إلى المهارة المطلوبة لسرعة إزالة اللغم اللاصق الذي لم ينفجر.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في بحر عمان، يوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.

ورفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بشكل قاطع المزاعم الأمريكية الذي "لا أساس لها" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان، وأنه على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة التخلي عن الدعوة للحرب وأن يوقفوا سعيهم إلى إشعال فتنة وينهوا عملياتهم وتخطيطاتهم السرية التي تهدف إلى اتهام الآخرين في المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.