توجيه تهمة القتل لـ4 أشخاص في تحقيقات قضية الطائرة الماليزية

قال محققون دوليون، اليوم الأربعاء، إن أربعة من المشتبه بهم سيتم اتهامهم بالقتل لدورهم في إسقاط طائرة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في يوليو/ تموز 2014 ، في محاكمة من المقرر أن تبدأ في مارس/ آذار المقبل في هولندا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدعي العام، فريد ويستربك، إنه صدرت أوامر اعتقال دولية لأربعة أشخاص، ثلاثة روسيين وأوكراني واحد، يشتبه في نقلهم لنظام الصواريخ المستخدم في إسقاط الطائرة.

يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو 2014.

ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصا، مصرعهم بينهم 193 راكبا يحملون الجنسية الهولندية.

واتهمت كييف قوات الدفاع الشعبي بإسقاط الطائرة. ومن جانبها، نفت هذه القوات امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

وأعلنت مجموعة التحقيق الهولندية في بيان، بأن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، هو من نوع "بوك"، تم نقله من روسيا، كما أن القوات الأوكرانية ليس لها علاقة بتحطم الطائرة.

وأعربت موسكو مرات عديدة عن خيبة أملها، جراء غياب المستوى المطلوب من التعاون بين لجنة التحقيق الدولية في أسباب كارثة طائرة " بوينغ" الماليزية من جهة، والخبراء الروس من جهة أخرى.