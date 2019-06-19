الجيش الأفغاني: مقتل عشرات من "طالبان" بينهم 16 قياديا

أفاد الجيش الأفغاني بأن عشرات من مسلحي "طالبان"، بينهم 16 قياديا، لقوا مصرعهم في حصيلة غير نهائية لعمليات القوات النظامية مدعومة بطائرات الناتو (حلف شمال الأطلسي) ضد المتمردين في ولاية بادغيس شمال غربي البلاد.

كابول — سبوتنيك أشار "الفيلق 209 شاهين" في الجيش الأفغاني، ببيان اليوم الأربعاء، إلى أن "التقارير الاستخبارية الابتدائية تتحدث عن مقتل 70 إرهابيا من طالبان".

وكان الجيش الأفغاني بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية واسعة النطاق دفع من خلالها بعدة وحدات من قوات النخبة "الكوماندوز" بهدف ضرب تجمعات طالبان في مديرية "غورماتش" بولاية بادغيس.

ووفقا للبيان فقد شنت مقاتلات مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو 9 غارات ضد معاقل طالبان منذ بدء الهجوم.

وأكد الفيلق شاهين المكلف بتأمين القطاع الشمالي من أفغانستان بأن "16 من القيادات البارزة من الصف الأول للحركة بينهم حاجي مُلا المسؤول العسكري لطالبان في مديرية غورماتش لقوا مصرعهم"، فيما أصيب قيادي آخر يدعى "حاجي عبد الرحيم" بجروح وصفت بالخطيرة.

وأوضح البيان أن عناصر الكوماندوز الأفغاني نقلت جثث قياديي طالبان من ساحة المعركة إلى السوق الشعبية وسط المديرية.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.