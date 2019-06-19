قناة عبرية: خطوات إيرانية هدفها استفزاز إسرائيل

تشير معلومات استخبارية، حسب قناة عبرية، إلى احتمال قيام إيران بخطوات استفزازية ضد إسرائيل قريبا، وواشنطن تعلن تصميمها على مواصلة الضغوط القصوى على طهران.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم، الأربعاء، بأنه يتعزز الاعتقاد لدى أجهزة الاستخبارات في إسرائيل والدول الغربية بأن إيران ستقوم قريبا بخطوات استفزازية ضد إسرائيل، في محاولة منها لتصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة. ونقلت عن مصادر استخباراتية — لم تسمها ـ أن إيران تسعى من خلال ذلك إلى حمل الإدارة الأمريكية على النظر في العقوبات الشديدة التي فرضتها على طهران وتسببت في أزمة اقتصادية خطيرة.

وكان الرئيس ترامب قد قال في مقابلة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية إنه سيفكر في استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط وتدفقها من منطقة الخليج.

وأضاف ترامب أنه يتفق مع تقديرات المخابرات الأمريكية بأن إيران كانت وراء الهجوم على ناقلتي النفط، لكنه أضاف أن عداء طهران للولايات المتحدة أصبح أقل منذ توليه زمام الحكم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستواصل ممارسة الضغوط القصوى على إيران لردعها عن اتباع تصرفها العدواني.

وأوضح الوزير بومبيو في تصريحات للصحفيين في ولاية فلوريدا، الليلة الماضية:

أن الرئيس دونالد ترامب ليس معنيا في خوض حرب مع إيران، إلا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج.

الغريب أن الموقع العبري "ديبكا" قد نشر أمس تقريرا يفيد الأمر نفسه من أن إيران أنهت استعدادها للقيام بعمليات إرهابية لاستهداف ناقلات النفط السعودية في الخليج.