إسرائيل تفتتح مؤتمرا دوليا لمواجهة حركة مقاطعتها الدولية بمشاركة 30 دولة

افتتحت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أكبر مؤتمر دولي في مدينة القدس لمواجهة حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل، بمشاركة مئات الناشطين والمؤيدين من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي مقاطعة لكل إسرائيل، والتي تعمل عليها منظمة BDS، وتحاول تقويض اقتصادها وأمنها وتدمير وجودها.

يشار إلى أن حركة أو منظمة "بي دي إس"، حركة عالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، انطلقت منذ عام 2005، ساعية لتطبيق إجراءات عقابية على إسرائيل، واعتبرتها الأخيرة بمثابة "خطر استراتيجي".