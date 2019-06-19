دبلوماسي إيراني يقول إن الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة مع أمريكا

حذر حامد بعيدي نجاد، سفير إيران في بريطانيا، من أن الأمور تتجه صوب "مواجهة مباشرة للأسف"، داعيا الإدارة الأمريكية إلى عدم التقليل من شأن عزم الإيرانيين، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقابلة لبعيدي نجاد مع الزميلة كريستيان إمانبور في شبكة "سي.إن.إن" حيث قال: "تعلمون أن هناك دولا في المنطقة وخارج المنطقة ممن استثمروا بقوة وبمليارات مليارات الدولارات لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في صراع عسكري مع إيران، وبالحقيقة هم (هذه الدول) مصممة للغاية".

وأضاف "هناك عناصر في المنطقة وغيرها، يريدون تشكيل وضع تُجر فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع عسكري… وهذا سيناريو حقيقي".

وتشهد منطقة الخليج تحركات أثارت القلق الإقليمي والدولي، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز الاستراتيجي يوم الخميس والذي وجهت واشنطن أصابع الاتهام فيه إلى إيران.

ونفت طهران ضلوعها في الهجوم على ناقلات النفط الأسبوع الماضي وفي مايو أيار لكن الهجمات أسفرت عن توتر العلاقات التي كانت تدهورت بالفعل عقب قرار ترامب بالانسحاب في مايو أيار من اتفاق نووي دولي أُبرم مع إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باترويت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.