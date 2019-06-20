المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران يتوجه إلى الشرق الأوسط لمناقشة التهديد الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، سيتوجه يوم الـ19 حزيران/ يونيو في جولة إلى الشرق الأوسط، حيث سيناقش إيران ويقدم معلومات استخبارية جديدة حول "التهديدات" من قبل طهران للمنطقة.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "سيعقد اجتماعات ثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. وسيناقش المبعوث الخاص هوك، العدوان الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان".

وأشير إلى أن هوك، سيتوجه بعد ذلك إلى أوروبا، حيث سيعقد اجتماعا في باريس مع نظرائه من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وسيكون موضوعه أيضا إيران

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بتنفيذ هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة" بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلنت إيران بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 3.67 بالمئة، مهددة بالعودة لمرحلة ما قبل الاتفاق النووي حال لم تنفذ الدول الأوروبية تعهداتها.