جو بايدن يتعرض لانتقادات بسبب تصريحات عن عمله مع دعاة التفرقة العنصرية

تعرض نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يوم الأربعاء لانتقادات لاذعة من منافسين له على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة، بعد تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع عن عمله بشكل متحضر مع دعاة التفرقة العنصرية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي في السبعينيات.

ودعا السناتور كوري بوكر، الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، بايدن للاعتذار، بحسب رويترز.

وقال بوكر، وهو من أصل أفريقي، في بيان "بصراحة لست راضيا عن عدم تقديمه اعتذارا فوريا عن الألم الذي تسببت فيه كلماته لكثير من الأمريكيين. عليه تقديم ذلك (الاعتذار)".

.@CoryBooker calls on @JoeBiden to apologize for his comments praising segregationist senators pic.twitter.com/PNb18vRGDn — Kevin Robillard (@Robillard) June 19, 2019

كما انتقد بيل دي بلاسيو، رئيس بلدية نيويورك الذي يسعى كذلك لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، بايدن.

وكتب دي بلاسيو على تويتر:

"فات أوان الاعتذار".

وقال الديمقراطي جون ديلاني، العضو السابق في الكونجرس في بيان "نحتاج لأن نتعلم من التاريخ. لكن علينا أيضا أن نكون أكثر صرامة في تفكيك العنصرية المتجذرة الموجودة هذه الأيام".