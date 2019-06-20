إعلام: الرئيس الصيني يغادر بكين إلى كوريا الشمالية لزيارة تستغرق يومين

قالت وسائل إعلام رسمية في الصين إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سافر إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس للقيام بزيارة دولة.

وشي هو أول زعيم صيني يزور كوريا الشمالية منذ 14 عاما، وستستغرق الزيارة يومين، بحسب رويترز.

يتبع…