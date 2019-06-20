ترامب يؤكد عزمه لقاء بوتين على هامش قمة العشرين الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية في 28-29 يونيو الحالي.

موسكو- سبوتنيك. وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس: "أريد إصلاح الأمور مع روسيا، وأعتقد أن هذا سيحدث، وأريد إصلاح الأمور مع الصين وهذا سيحدث أيضا، وسوف أعقد لقاء معهم(الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ) الأسبوع المقبل في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين".

هذا وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن الكرملين يعد جدولا للاجتماعات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، ولا توجد أنباء عن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يذكر أن بوتين وترامب التقيا ثلاث مرات، تم اللقاء الأول في 7 يوليو/تموز 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، التقى الرئيسان مرة أخرى على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، بمدينة دانغ الفيتنامية، وفي صيف عام 2018، عقد بوتين وترامب أول قمة ثنائية كاملة في هلسنكي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الحالي، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.