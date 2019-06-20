قطار محمل بالأسلحة والمواد الخطيرة يخرج عن مساره (فيديو)

يتم التحقق من سبب الحادث من قبل خدمات الطوارئ في الولايات المتحدة.

تحطم قطار في الولايات المتحدة في ولاية نيفادا، محمل بالأسلحة والمواد الخطيرة، وفقا لElko Daily Free Press.

ووفقا للموقع، وقع الحادث حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت موسكو) بالقرب من مدينة ويلز. وخرجت 22 قاطرة محملة عن القضبان.

وقال ممثل خدمات السكك الحديدية: "لم تنبعث المواد الخطرة".

وأفاد مكتب عمدة مقاطعة إلكو، بدوره، أن القاطرات التي كانت مسلحة لم تتعرض لأضرار.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهذا الحادث لم يصب أحد بأذى. يتم التحقق في سبب الحادث حاليا.