مدون يصور السر الأمريكي "المنطقة 51" (فيديو)

نشر المدون الأمريكي كريستيان على قناته "Adventures with Christian تقريراً واسع النطاق عن الرحلة إلى تيكابو التي تقع بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية السرية "المنطقة 51" وهي تقع في ولاية نيفادا والمجال الجوي فوقها مغلق.

"المنطقة 51" هي موقع دائم لنظريات المؤامرة المختلفة. تصل القصص حول هذا الموضوع إلى تفاصيل الأجسام الطائرة المجهولة الهوية والوافدين الجدد من الفضاء. من المعروف أنه يتم تطوير واختبار أنظمة أسلحة تجريبية مختلفة. ويعتقد أن الجزء الأكبر من القاعدة تحت الأرض.

قال كريستيان إنه في يوم الرحلة كانت هناك عاصفة ثلجية قوية، وكان يخشى أن يكون الوصول إلى القمة عديم الفائدة بسبب عدم وضوح الرؤية. ومع ذلك، في النقطة الأخيرة من المسار اتضح أن القاعدة واضحة بشكل غير سيء.

تمكن المدون من تصوير مروحية حربية التي كانت تحلق من الطرف الشمالي من "المنطقة 51" إلى الطرف الجنوبي، وأقلعت الطائرة، لتخدم على ما يبدو الاحتياجات الداخلية للقاعدة لنقل الموظفين، وكذلك العديد من حظائر الطائرات الكبيرة. في الفيديو، من الواضح أن القاعدة نشطة جدا.