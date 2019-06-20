أمريكا تسعى لتعويض أحفاد "الرقيق"

عقد مشرعون أمريكيون جلسة استماع، لمناقشة منح تعويضات للأمريكيين من "أصل أفريقي" من "أحفاد الرقيق".

ويحمل مشروع القانون رقم "إتش آر 40" والذي يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لدراسة العبودية والتمييز الذي تعرض له أبناء الرقيق.

ويقدم المشروع منذ عام 1989، لكنه لم يحظ بفرصة للتصويت.

وتصادف هذا العام الذكرى الـ400 لوصول "العبيد الأفارقة" إلى أمريكا.

وقالت شايلا جاكسون لي النائب عن إحدى دوائر تكساس التي تقدمت بمشروع القانون، إن الأمريكيين من أصل أفريقي تبلغ نسبتهم 13.4 بالمئة من السكان، "ولديهم الحق في بعض الثروة التي ساعد أسلافهم في تحقيقها".