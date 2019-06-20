أمريكا تسعى لتعويض أحفاد "الرقيق"

ويحمل مشروع القانون رقم "إتش آر 40" والذي يدعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لدراسة العبودية والتمييز الذي تعرض له أبناء الرقيق.
نقاش أميركي حول منح تعويضات لـ"أحفاد الرقيق" https://t.co/oYrwrzhz1r pic.twitter.com/eGeWQR20zA— Urdoni أردني (@Urdoni) June 20, 2019
ويقدم المشروع منذ عام 1989، لكنه لم يحظ بفرصة للتصويت.
وتصادف هذا العام الذكرى الـ400 لوصول "العبيد الأفارقة" إلى أمريكا.
وقالت شايلا جاكسون لي النائب عن إحدى دوائر تكساس التي تقدمت بمشروع القانون، إن الأمريكيين من أصل أفريقي تبلغ نسبتهم 13.4 بالمئة من السكان، "ولديهم الحق في بعض الثروة التي ساعد أسلافهم في تحقيقها".
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