الجيش الأمريكي يعترف بسقوط طائرة بصاروخ إيراني "أرض – جو"

وقال النقيب بيل أوربان، من القيادة المركزية الأميركية، في بيان، يمكن للقيادة المركزية الأميركية الآن أن تؤكد أن طائرة المراقبة البحرية واسعة النطاق (آي إس آر) التابعة للبحرية الأميركية قد أسقطت بصاروخ إيراني أرض —جو فيما كانت تعمل بالأجواء الدولية فوق مضيق هرمز في يوم 19 حزيران/يونيو".

ووصف التقارير حول دخول الطائرة للمجال الجوي الإيراني بـ"الزائفة"، واصفا الواقعة بأنه "هجوم غير مبرر".

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" بيان للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".

Ahead on @CBSThisMorning: Iran shoots down a U.S. military drone.



The debate over where it was flying, and what the increasing hostility means for our presence in the Middle East. pic.twitter.com/A09ZFO9Doi — CBS News (@CBSNews) June 20, 2019

وتابع البيان بأن قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في منطقة "كوه مبارك " التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي غرب البلاد.

وأشار البيان: "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تحمل 900 كيلو غرام من الأجهزة التجسسية، وصنع غلافها من الألومنيوم، وتستطيع التحليق على ارتفاع 65 ألف قدم ويتحكم بها في غرفة الإدارة أربعة أشخاص".

وقال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة "رويترز" إن طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الطائرة المسيرة من طراز "إم.كيو-4سي ترايتون" وتتبع البحرية الأمريكية.

ولم يكشف الجانب الأمريكي بشكل رسمي أي تفاصيل عن العملية حتى الآن.