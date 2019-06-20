مع انخفاض عدد الضحايا... الكشف عن أخطر الدول في العالم ومنها دول عربية

نشر معهد الاقتصاد والسلام، يوم الأربعاء، 12 يونيو، تصنيف 163 دولة في العالم وفقا لمستويات السلام والأمن.
فرنسا احتلت المرتبة الـ60 في التصنيف بالقرب من فيتنام بالمرتبة الـ 57 والسينغال في المرتبة الـ 58 بعيدا عن ألمانيا في المرتبة الـ 22، وجاءت إيطاليا في المرتبة الـ 39 والمملكة المتحدة البريطانية في المرتبة الـ45.
وأوضح التصنيف بشكل عام، أنه في عام 2019 شهد مستوى السلام والأمن العالميين تحسنا ملحوظا لأول مرة منذ خمس سنوات، نتيجة انخفاض حدة التصعيد العسكري في جميع أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة، وفق التقرير، إلى أن الدول الخمس ذات الإنفاق العسكري الأكبر (الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية والهند وروسيا) قلصت من عدد قواتها المسلحة، بالإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب من 32000 شخص عام 2014 إلى 12000 شخص بعد أربع سنوات.
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