بزعم ارتباطه بالمخابرات الإيرانية... إسرائيل تعتقل رجل أعمال أردني

ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "0404"، مساء اليوم الخميس، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اعتقل بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية، مواطنا أردنيا، في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بدعوى إقامة علاقات مع المخابرات الإيرانية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن الشاباك الإسرائيلي اعتقل ثائر شعفوط، مواطن أردني الأصل من مدينة الخليل (32 عاما)، وأثناء استجوابه، تبين أنه رجل أعمال أردني دخل إسرائيل كمبعوث من قبل المخابرات الإيرانية للقيام بمهام تهدف إلى إنشاء بنية تحتية في إسرائيل وفي الضفة الغربية لتنفيذ أنشطة سرية للإيرانيين؛ حسب الموقع.

وأورد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن بداية العلاقة بين شعفوط والمخابرات الإيرانية، كانت في لبنان، عندما التقى باثنين من المخابرات الإيرانية يتحدثان اللغة العربية، وصفا نفسيهما بـ"أبو صادق" و"أبو جعفر".

وأوضح الموقع العبري أن رجل الأعمال الأردني أجرى أكثر من لقاء مع المخابرات الإيرانية في لبنان، بين الأعوام 2018-2019، بهدف تمكين شعفوط من إنشاء بنية تحتية للأعمال التجارية في إسرائيل، والتي ستكون بمثابة غطاء للنشاط الإيراني في المستقبل، مع تجنيد عملاء للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية لإيران.

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اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية. إنه التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز به بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي يهودا والسامرة كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. إعتقاله أحبط هذه المؤامرة. pic.twitter.com/6u7lcQV3aJ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 20, 2019

وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن شعفوط أجرى اتصالات مكثفة مع ممثلين في الضفة الغربية وإسرائيل بهدف مساعدته في تحقيق أغراضه وأهدافه، وبأنه بدأ بمبلغ نصف مليون دولار.

ورأى الموقع الإلكتروني العبري أن المخابرات الإيرانية أرادت قيام شعفوط بعمليات إرهابية في إسرائيل.