ترامب حول إسقاط الطائرة الأمريكية: إيران ارتكبت خطأ جسيما

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز، أن إيران ارتكبت خطأ جسيما.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الخميس، "إيران ارتكبت خطأ جسيما"

وكان الجيش الأمريكي قد أكد اليوم إسقاط طائرة مراقبة أمريكية بصاروخ أرض ــ جو إيراني فوق مضيق هرمز.

وأقر الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، بما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من إسقاطه طائرة مسيرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز.

وقال النقيب بيل أوربان، من القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، يمكن للقيادة المركزية الأمريكية الآن أن تؤكد أن طائرة المراقبة البحرية واسعة النطاق (آي إس آر) التابعة للبحرية الأمريكية قد أسقطت بصاروخ إيراني أرض —جو فيما كانت تعمل في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز في يوم 19 حزيران/ يونيو".

ووصف التقارير حول دخول الطائرة للمجال الجوي الإيراني بـ"الزائفة"، واصفا الواقعة بأنه "هجوم غير مبرر".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية فوق محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" بيان للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس جاء فيه: "طائرة التجسس الأمريكية هي من طراز غلوبال هاوك، وكانت قد انتهكت الأجواء الإيرانية فجر اليوم الخميس فوق هرمزغان".