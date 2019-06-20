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17:47 20 يونيو/ حزيران 2019
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    "التحرك الأكبر"... إسرائيل تنشر تفاصيل "القتال داخل لبنان" (صور+فيديو)

    © flickr.com/ Gonzalo Alonso
    العالم
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    أنهى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مناورات عسكرية استمرت 5 أيام هي الأكبر منذ عام 2017.

    وشارك في المناورات مئات الجنود والطائرات والعربات العسكرية من كافة أذرع الجيش في البر والبحر والجو. وقد حاكت المناورات تعرض إسرائيل لحرب شاملة على جبهات متعددة واختبرت قدرات الجيش على المناورة والتنسيق بين أذرعه المختلفة.

    قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "اختتم اليوم تمرين عسكري واسع النطاق في منطقة الأغوار وفِي شمال البلاد تدربت خلاله قوات جيش الدفاع من الأذرع المختلفة في التعامل مع سيناريوهات تحاكي القتال داخل لبنان. لقد درب التمرين القوات لقتال متعدد الأذرع في منطقة قتالية مأهولة في مواجهة عدو متخفي ومتحصن في المجال التحت أرضي ومتسلح بأسلحة متقدمة".

    وأضاف أدرعي، "الحديث عن التمرين الأكبر في جيش الدفاع منذ تمرين الفيلق الشمالي (نور داغان) والذي أجري في عام 2017. لقد تم التدرب على قدرات جديدة يتم تطويرها في جيش الدفاع والتي يتوقع دمجها في الخطة متعددة السنوات (تنوفا) والتي تستند إلى الخطة العملياتية لتحقيق الانتصار والتي يتم بلورتها بقيادة رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي".

    وتابع أدرعي قائلا: "في إطار التمرين تم التدرب على قدرات المناورة والحماية متعددة المستويات بالإضافة إلى سيناريوهات اقتحام قوات خاصة وضربات مكثفة بالنيران والاستخبارات وتفعيل طائرات مسيرة وأخرى دون طيار من قبل القوات القتالية. كما تم التدرب على الانتشار الواسع لتعميق الضربة في صفوف العدو. في المقابل جرى التمرين السنوي في سلاح الجو والذي شمل جميع تشكيلاته وبمشاركة مئات من جنود الاحتياط".

    وأردف أدرعي "لقد شاركت في التمرين مئات الطائرات من أسراب الطائرات الحربية والمروحية والنقل في ساعات النهار والليل حيث كان يهدف إلى رفع جاهزية واستعداد القوات لسيناريوهات قتالية متصاعدة في أوقات قصيرة بالإضافة الى تعزيز التعاون بين الأذرع الجوية والبرية. كما حاكت أنظمة الدفاع الجوي سيناريوهات تطلبت اعتراض عدد كبير من القذائف الصاروخية.

    وقال أدرعي "في المقابل تدرب سلاح البحرية على سيناريوهات متنوعة لمحاكاة القتال في الجبهة الشمالية حيث تدربت القوات البحرية في مواجهة عدو في البحر والتعامل مع تحديات استراتيجية عديدة تتعلق برفع الجاهزية لحالات الطوارئ. لقد حاكت قوات البحرية تفعيل قدرات دفاعية وهجومية من خلال سفن الصواريخ والغواصات وسفن الأمن العام ووحدات التخطيط والسيطرة. لقد ساهم التعامل مع السيناريوهات في تعزيز تفوق سلاح البحرية واستعداده للقتال".

    وأكد أدرعي أنه "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2019 حيث يهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات".

    وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفقد جانبا من التدريب قبل يومين، وقال إن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرة تدميرية هائلة وحذر من سماهم أعداء إسرائيل من تجربة قوته.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, مناورات, الجيش الإسرائيلي, أفيخاي أدرعي, لبنان, إسرائيل
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